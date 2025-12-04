İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Real Madrid'e kötü haber! Trent Alexander-Arnold yine sakatlandı

İngiliz futbolcu Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'e transfer olduktan bu yana üçüncü kez sakatlandı.

HABER MERKEZİ4 Aralık 2025 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
Real Madrid'e kötü haber! Trent Alexander-Arnold yine sakatlandı
ABONE OL

Real Madrid forması giyen Trent Alexander-Arnold, bir kez saha sakatlandı.

Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan İngiliz futbolcu, Real Madrid'e transferinden bu yana üçüncü kez sakatlandı.

COPE'ta yer alan habere göre, Arnold, son sakatlığının ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.

Arnold, daha önce yaşadığı iki sakatlıkta yedi maçta takımını yalnız bırakmıştı.

Real Madrid'de bu sezon toplamda 11 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

SAĞ BEK KALMADI

Öte yandan Real Madrid'de diğer sağ bek Dani Carvajal'in de sakatlığı sürüyor. İspanyol devinde iki futbolcu geri dönene kadar sağ bekte Fede Valverde'nin forma giymesi bekleniyor.

