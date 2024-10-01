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Spor

Real Madrid'e kötü haber! Thibaut Courtois 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

La Liga'da Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynadığı maçta sakatlanan Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi. Deneyimli eldiven 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

1 Ekim 2024 Salı 15:28 - Güncelleme:
Real Madrid'e kötü haber! Thibaut Courtois 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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İspanya LaLiga'nın 8. haftasında derbide Atletico Madrid'le berabere Real Madrid'e Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi.

Real Madrid'den yapılan açıklamada Courtois'nın sakatlığının sol bacağında olduğu duyuruldu.

Athletic'te yer alan haberde Atletico Madrid maçında sakatlanan Courtois'nın bir 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bir sonraki milli takım arasının ardından takıma döneceği belirtildi.

Bir sonraki milli ara 7-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

32 yaşındaki kaleci, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille ve LaLiga'daki Villarreal maçlarında forma giyemeyecek.

Courtois'nın 19 Ekim'de ligde Celta Vigo'yla oynanacak maçta formasına kavuşması bekleniyor.

Deneyimli futbolcu bu sezon Real Madrid'in oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başladı ve 3 maçta kalesini gole kapattı. Courtois, 2023/24 sezonunun büyük bir bölümümü çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

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