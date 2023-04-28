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Spor

Real Madrid'e Luka Modric'den kötü haber!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'in sol bacak arka kaslarında bir sakatlık tespit edildiği açıklandı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Real Madrid'e Luka Modric'den kötü haber!
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric sakatlandı.

Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada, Modric'in sol bacak arka kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti de düzenlediği basın toplantısında, La Liga'da hafta içi deplasmanda oynadıkları ve 4-2 kaybettikleri Girona maçında sakatlanarak oyundan çıkan Modric'in durumunun belirsizliğini koruduğunu, 6 Mayıs'ta Osasuna'ya karşı oynanacak Kral Kupası finaline yetişip yetişmeyeceğinin bilinmediğini söyledi.

Ancelotti, "Bizi üzen bir sakatlık. Umarım iyileşir ve önemli maçlarımızda forma giyer." ifadelerini kullandı.

La Liga'da yarın Almeria'yı konuk edecek Real Madrid'de ayrıca Ferland Mendy ve David Alaba'nın sakatlıkları devam ediyor.

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