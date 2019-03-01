Real Madrid'e mesaj! 40 milyon sterlin'i getiren Pochettino'yu götürür

Geçtiğimiz yaz Zinedine Zidane'ın ayrılığı sonrası Real Madrid'in gündemine gelen Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, 40 milyon poundluk serbest kalma maddesi kullanılarak Real Madrid'in yolunu tutmak üzere.

The Sun'da yer alan habere göre, Efaltun-Beyazlılar geçtiğimiz yaz takımın başına getirmek istedikleri Pochettino'da bu kez ısrarcı. Real Madrid, Pochettino'nun Tottenham ile yeni imzaladığı sözleşmede yer alan '40 milyon pounda serbest kalır' maddesini kullanarak Arjantinli teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Art arda Burnley ve Chelsea mağlubiyetleri ile Premier Lig'de hedeften uzaklaşan Tottenham'ın bu ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Mauricio Pochettino önümüzdeki günlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile bir araya gelecek.

(Gunes)