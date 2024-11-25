İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2024 Pazartesi / 24 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6118
  • EURO
    36,417
  • ALTIN
    2928.24
  • BIST100
    9659.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'e Vinicius Junior'dan kötü haber
Spor

Real Madrid'e Vinicius Junior'dan kötü haber

Real Madrid'in ligde son oynadığı Leganes maçında sakatlık yaşayan Vinicius Junior'un yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
Real Madrid'e Vinicius Junior'dan kötü haber
ABONE OL

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'un sakatlandığını duyurdu.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Vinicius'un sol bacak arka kaslarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Geçen sezon da iki kez benzer sakatlık geçiren Vinicius'un iyileşme süreci ile ilgili bir açıklama yapılmazken, İspanyol basını, başarılı oyuncunu bir ay sahalardan uzak kalabileceği iddiasında bulundu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında dün Leganes'e karşı oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Vinicius'un soyunma odasına giderken ağrılarının başladığı ve bu sabah kontrolden geçtiği belirtiliyor.

Bu arada Brezilyalı futbolcunun 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a karşı oynanacakları maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı bazı İspanyol gazeteleri, Vinicius'un yerine en güçlü adayın Arda Güler olduğu ileri sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.