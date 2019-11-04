22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6951
  • 6,3564
  • 276.614
  • 100054
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Real Madrid-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Real Madrid maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Real Madrid maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Ayrıntılar geliyor...

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık açıkladı: Ekim ayında örgüte 'üst düzey' darbe

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Bakan Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj: Ülkelerine göndeririz

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Younes Belhanda'dan ayrılık açıklaması

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Meteoroloji Genel Müdürü, 'İklim dengeleri altüst oldu' dedi ve açıkladı: Bu kış...

Meteoroloji Genel Müdürü, 'İklim dengeleri altüst oldu' dedi ve açıkladı: Bu kış...

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Beşiktaş’ta durağa daldıktan sonra denize atlayan şoför: Öldürün beni

Kraliyet ailesini dolandırdılar

Kraliyet ailesini dolandırdılar

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı

8 bin Seçil Öğretmen tehdide inat 8 bin evin kapısını çaldı
 

POPÜLER HABERLER

Gezegendeki en hızlı uçaklardan biri! Batı için bir ´bilmece´... İşte özellikleri

Gezegendeki en hızlı uçaklardan biri! Batı için bir ´bilmece´... İşte özellikleri

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA