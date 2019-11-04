Real Madrid-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Real Madrid maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Real Madrid maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
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