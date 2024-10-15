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Spor

Real Madrid'i birbirine kattı! İspanya'da Arda Güler tartışması

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibinde tartışmalara neden oldu. İspanyol gazeteci Raul Varela ortaya attığı bir iddiaya göre; Davide Ancelotti genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de başlamasına sıcak baksa da Carlo Ancelotti bu fikre sıcak bakmıyor. İşte detaylar...

15 Ekim 2024 Salı 15:57 - Güncelleme:
Real Madrid'i birbirine kattı! İspanya'da Arda Güler tartışması
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, bir kez daha İspanya'da tartışmalara neden oldu.

İspanyol gazeteci Raul Varela, genç futbolcunun Real Madrid'deki durumu için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Varela, "Davide Ancelotti (Real Madrid Yardımcı Antrenörü) Arda'nın ilk 11'de olmasını istiyor ancak Carlo Ancelotti bu fikre sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

Varela ile aynı programda konuşan Javier Tinto ise, "Teknik ekibin içerisinde tartışma yaşanıyor. Arda'yı nerede oynatacaklarını, ne oynadığını bilmiyorlar. 11'de başladığı maçlarda o kıvılcımı gösteremedi." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 10 maçta süre bulan milli futbolcu, 291 dakika sahada kaldı.

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