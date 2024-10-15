Real Madrid forması giyen Arda Güler, bir kez daha İspanya'da tartışmalara neden oldu.

İspanyol gazeteci Raul Varela, genç futbolcunun Real Madrid'deki durumu için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Varela, "Davide Ancelotti (Real Madrid Yardımcı Antrenörü) Arda'nın ilk 11'de olmasını istiyor ancak Carlo Ancelotti bu fikre sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

Varela ile aynı programda konuşan Javier Tinto ise, "Teknik ekibin içerisinde tartışma yaşanıyor. Arda'yı nerede oynatacaklarını, ne oynadığını bilmiyorlar. 11'de başladığı maçlarda o kıvılcımı gösteremedi." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 10 maçta süre bulan milli futbolcu, 291 dakika sahada kaldı.