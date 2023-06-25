Real Madrid'i etkileyen İspanyol basınından Arda Güler analizi

Real Madrid'in transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in artıları ve eksileri, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca tarafından ele alındı. İşte detaylar...

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Real Madrid, Arda Güler'i çok beğeniyor ve kulüp yetkililerine göre bundan daha büyük bir artı yok. Arda'nın interneti kasıp kavuran videoları, Real Madrid yönetimini oldukça etkilemiş durumda.

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Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in futbol sahalarının son virtüözü olabileceğine inanıyor. Top ile dans ettiği belirtilen Arda'nın futboldan zevk aldığı ve sahada sanat yaptığı görüşü hakim. Günümüz futbolunda Arda Güler gibi oyuncuların çok az olduğunu düşünen Real Madrid tarafı, yıldız oyuncunun tribünleri ayağa kaldırabileceğini düşünüyor.

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Daha şimdiden birçok kez Lionel Messi ile karşılaştırılan Arda Güler'in istisnai sol ayağı, Madrid ekibi oldukça etkiledi. Ayrıca yıldız oyuncunun çok yönlü oluşu ve iki kanatta da oynayabilmesine dikkat çekildi.

EKSİ 1

Real Madrid'in Arda Güler transferindeki en büyük çekincesi ikinci bir Martin Odegaard vakası yaşama ihtimali. Arda'nın da Odegaard gibi az şans bulması durumunda kendisini Real Madrid'de gösteremeyip, ayrıldıktan sonra yüksek performans verme ihtimali Real Madrid'i düşündürüyor.

EKSİ 2

Real Madrid'in taktik düzende "10 numara" pozisyonunu kullanmaması, Arda için bir diğer eksi olarak görülüyor. Ayrıca aynı pozisyonda oynayan Brahim Diaz'ın da kadroya katılması da bu transferin önündeki bir diğer engel olarak göze çarpıyor.

EKSİ 3

Real Madrid'in planı Arda Güler'i satın alıp, Fenerbahçe'ye kiraya vermek ancak bu opsiyon Arda Güler'in kiralanmak istememesi sebebiyle rafa kalkmış durumda. Arda Güler'in bu yaz transfer olacağı yeni kulüpte forma rekabeti içerisinde yer alıp kendini gösterebilme şansı elde etmek istediği belirtiliyor.