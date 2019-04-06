Real Madrid'i kabustan Benzema uyandırdı
Real Madrid, Eibar karşısında yenik duruma düşse de üç puana Karim Benzema'nın golleriyle uzandı.
La Liga'da 31. hafta karşılaşmalarında Eibar'ı ağırlayan Real Madrid, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Real Madrid bu sonucun ardından Zinedine Zidane yönetiminde ligde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini almış oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısını Eibar, 39. dakikada Marc Cardona'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü alan Real Madrid, Karim Benzema'nın 59 ve 81. dakikalarda kaydettiği gollerle galibiyete uzandı.
Bu sonucun ardından Real Madrid 60 puana yükselirken, Eibar ise 39 puanda kaldı.
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