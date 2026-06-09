İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2026 Salı / 24 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1254
  • EURO
    53,3052
  • ALTIN
    6331.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'in 150 milyon euroluk teklifine veto!
Spor

Real Madrid'in 150 milyon euroluk teklifine veto!

Real Madrid'in Julian Alvarez için yaptığı 150 milyon euroluk resmi teklif, Atletico Madrid tarafından geri çevrildi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 21:46 - Güncelleme:
Real Madrid'in 150 milyon euroluk teklifine veto!
ABONE OL

İspanya futbolunda gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Real Madrid, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez için resmi teklif yaptığını açıkladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Atletico Madrid'e Julian Alvarez'in federatif hakları için 150 milyon euro teklif edildiği duyuruldu.

ATLETICO MADRID'DEN RET!

Real Madrid'in açıklamasına göre Atletico Madrid, iki kulüp arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak yapılan teklif için teşekkür etti ancak öneriyi geri çevirdi.

500 MİLYON EURO MESAJI

Kırmızı-beyazlıların, Arjantinli golcünün sözleşmesinde yer alan 500 milyon euro'luk serbest kalma maddesine atıfta bulunarak teklifi reddettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Tereyağı şovu'' faciaya dönüştü: Acı çığlıklar restoranı ayağa kaldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.