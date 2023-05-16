İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7168
  • EURO
    21,4444
  • ALTIN
    1271.6
  • BIST100
    4552.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'in Alphonso Davies ısrarı sürüyor
Spor

Real Madrid'in Alphonso Davies ısrarı sürüyor

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Byern Münih'in yıldızı Alphonso Davies için fırsat kolluyor.

16 Mayıs 2023 Salı 16:46 - Güncelleme:
Real Madrid'in Alphonso Davies ısrarı sürüyor
ABONE OL

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Real Madrid transfer listesini yavaş yavaş şekillendiriyor. İddialı ve uzun vadeli bir takım kurmak isteyen Madrid ekibi, Bayern Münih'in 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Alphonso Davies'i kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sports'a göre Real Madrid'in Davies transferi için israrcı olduğu, ancak Bayern Münih'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Davies'i satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

2018 yılında Bayern Münih'e transfer olan Kanadalı sol bek, Bayern Münih formasıyla 4'er kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Almanya Ligi şampiyonluğu kazandı.

Ayrıca, Katar'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Kanadalı futbolcu 'Los Blancos' tarafından dünyanın en iyi oyuncuları listesinde seçilmişti.

Bayern formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Davies, 3 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.