Real Madrid'in Arda Güler planı

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Arda'nın sözleşmesinde 18 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesinin olması sebebiyle Real Madrid'in de bu transfer için yarışa dahil olduğu ifade edildi.

CASTILLA'DA OYNATACAKLAR

Haberde, Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi durumunda ilk etapta kulübün ikinci takımı olan Real Madrid Castilla'da oynatmak istediği ve zamanla birinci takıma yükseltmeyi hedeflediği yazıldı.

"GENÇLİK PROJESİNİ İLERLETECEK"

Son yıllarda genç oyunculara yatırım yapmasıyla öne çıkan Real Madrid'in, Arda Güler'i bu projeyi ilerletmek için önemli bir adım olarak gördüğü belirtildi.

13 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Arda, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetti.