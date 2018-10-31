Real Madrid'in asıl teknik direktör hedefi Maurico Pochettino

Julen Lopetegui ile kâbus gibi bir dönem geçiren ve 5-1 sona eren El Clasico'nun ardından İspanyol teknik adamın görevine son veren Real Madrid, geçici olarak B Takımı'nı çalıştıran Santiago Solari'yi göreve getirdi.

Eflatun-Beyazlılar'da uzun vadeli düşünülen isimse, şu anda Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Real Madrid, Pochettino'yu takımın başına geçirmek için, Arjantinli çalıştırıcının aklını başından alacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

4.5 yıldır Londra ekibinde menajerlik görevini sürdüren 46 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz mayıs ayında yıllık 9.5 milyon Euro tekabül eden 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atarak, kontratını 2023 yılına kadar uzatmıştı.

Real Madrid'in ise, Pochettino'ya yıllık 20 milyon Euro'luk bir maaş teklifi sunması bekleniyor.

Arjantinli teknik adamın Real Madrid'de çalışmaya sıcak bakmasına karşın, sezon sonundan önce Tottenham cephesinin bu ayrılığa kesinlikle onay vermeyeceği konuşuluyor.

(Fanatik)