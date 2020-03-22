22 Mart 2020 Pazar 00:09 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 00:09

Real Madrid kulübünün eski başkanlarından Lorenzo Sanz'ın koronavirüs sebebiyle kayatını kaybettiği açıklandı.

Virüsün Avrupa'da İtalya'dan sonra en yoğun şekilde hissedildiği ülkelerin başında gelen İspanya'da 76 yaşındaki başkan Sanz'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. 17 Mart tarihinde testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından futbol dünyası Sanz'a destek mesajları yağdırmıştı.

İspanya'da şu ana kadar 25 binden fazla koronavirüse yakalanan kişi sayısı olduğu açıklanmış, uzmanlar bu rakamın ay sonuna kadar 50 bine kadar dayanabileceği tahminini yürütüyor.