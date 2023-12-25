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Spor

Real Madrid'in eski stoperi geri dönüyor!

İspanyol devi Real Madrid, David Alaba'nın yaşadığı sakatlığıyla sezonu kapatmasının ardından eski stoperi Raphael Varane'ı gündemine aldı.

25 Aralık 2023 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Real Madrid'in eski stoperi geri dönüyor!
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Real Madrid, David Alaba'nın sakatlanıp sezonu kapamasından sonra stoper arayışlarına başladı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, gözünü Manchester United'da forma giyen eski futbolcusu Raphael Varane'a çevirdi.

La Liga devinin Varane'ın son durumunu yakından takip ettiği belirtilen haberde, oyuncu için 1.5 yıllık bir teklif sunulması planlandığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Raphael Varane, bu sezon Manchester United'da 14 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki Fransız stoper bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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