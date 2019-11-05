Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik var
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak 4. karşılaşmada Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid'in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Zinedine Zidane, kulüpteki geleceği tartışılan Gareth Bale'in yanı sıra, James Rodriguez, Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz'ı Galatasaray maçı kafilesine dahil etmedi.
İspanyol ekibinin kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Kaleci
Courtois, Areola, Altube
Defans
Dani Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Mendy
Orta saha
Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Isco
Forvet
Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Rodrygo
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.