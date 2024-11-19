İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5843
  • EURO
    36,5752
  • ALTIN
    2925.09
  • BIST100
    9241.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid'in gündemi Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Castello Lukeba
Spor

Real Madrid'in gündemi Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Castello Lukeba

İspanyol devi Real Madrid 2025 yazından itibaren 90 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye girecek olan Leipzig'in 21 yaşındaki genç stoperi Castello Lukeba'yı gündemine aldı.

19 Kasım 2024 Salı 14:52 - Güncelleme:
Real Madrid'in gündemi Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Castello Lukeba
ABONE OL

Leipzig forması giyen Castello Lukeba için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fabrizio Romano'da yer alan habere göre; Castello Lukeba'nın 90 milyon €'luk serbest kalma maddesi 2025 yazından itibaren devreye girecek.

REAL MADRID PUSUDA!

Bu gelişmeyle birlikte İspanyol devi Real Madrid'in oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

21 yaşındaki stoper ile Real'in dışında Premier Lig'den de birçok kulübün takip ettiği ifade edildi.

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcu bu sezon 12 maçta forma giydi ve 929 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.