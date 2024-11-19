Real Madrid'in gündemi Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Castello Lukeba

Leipzig forması giyen Castello Lukeba için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fabrizio Romano'da yer alan habere göre; Castello Lukeba'nın 90 milyon €'luk serbest kalma maddesi 2025 yazından itibaren devreye girecek.

REAL MADRID PUSUDA!

Bu gelişmeyle birlikte İspanyol devi Real Madrid'in oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

21 yaşındaki stoper ile Real'in dışında Premier Lig'den de birçok kulübün takip ettiği ifade edildi.

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcu bu sezon 12 maçta forma giydi ve 929 dakika sahada kaldı.