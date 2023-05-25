Real Madrid'in hedefi Harry Kane

Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Harry Kane'in İspanyol devi Real Madrid'e önerildiği belirtildi.

Uzun süredir Tottenham forması giyen Harry Kane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Harry Kane'in Real Madrid'e önerildiğini yazdı.

Real Madrid'in oyuncu için henüz karar vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi.

İngiliz oyuncu ile Bayern Münih, Manchester United ve PSG'nin de ilgilendiği belirtildi.

29 yaşındaki oyuncu, Tottenham ile çıktığı 434 maçta 278 gol ve 64 asist yaptı.

Yıldız oyuncunun piyasa değerinin 90 milyon euro civarında olduğu biliniyor.