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Spor

Real Madrid'in hocası Pablo Laso taburcu edildi

Real Madrid Kulübü, 5 Haziran'da kalp krizi geçiren basketbol takımının başantrenörü Pablo Laso'nun hastaneden taburcu olduğunu bildirdi.

AA7 Haziran 2022 Salı 14:32 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Laso'nun Madrid'deki kaldığı hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu.

54 yaşındaki İspanyol başantrenör, 5 Haziran'da sabaha karşı evinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede kalp kateterizasyonu yapılmıştı.

İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine karşı 2-0'lık üstünlüğü olan Real Madrid'de Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlarda takımın başında çıkacak.

Real Madrid, Baskonia'yı bugün deplasmanda yenmesi halinde serideki üstünlüğünü 3'e çıkararak adını finale yazdıracak.

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