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Spor

Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'dan dev kazanç!

İspanyol devi Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilemesinin ardından şu anda günlük yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ediyor.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu'dan dev kazanç!
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Real Madrid'in mabedi Santiago Bernabeu Stadyumu, yapılan yenileme çalışmalarının ardından kulübün en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi.

GÜNDE YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR GELİR

Marca'nın haberine göre; İspanyol devinin stadı, şu anda günlük yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde ediyor. Yıllık bazda ise bu rakam 354 milyon dolara ulaşıyor.

Gelir kalemleri arasında yalnızca maç günleri değil, VIP ve premium koltuk satışları, stat turları ve futbol dışındaki büyük organizasyonlar da önemli yer tutuyor. Konserler, etkinlikler ve özel organizasyonlarla Bernabeu, artık çok amaçlı bir gelir merkezine dönüşmüş durumda.

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