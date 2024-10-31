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  • Real Madrid'in Vinicius Junior planı belli oldu! Yeni sözleşme teklifi yolda
Spor

Real Madrid'in Vinicius Junior planı belli oldu! Yeni sözleşme teklifi yolda

Suudi Arabistan'tan birçok talibi olan Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol devi 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki genç yıldıza yeni bir teklif yapmayı planlıyor. İşte detaylar...

31 Ekim 2024 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Real Madrid'in Vinicius Junior planı belli oldu! Yeni sözleşme teklifi yolda
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Real Madrid'in, Vinicius Junior'ın sözleşmesini yenilemek istediği ileri sürüldü. Relevo'nun haberine göre; İspanyol kulübü, Brezilyalı yıldızın 2027 yılnda bitecek mukavelesini uzatmayı planlıyor.

Vinicius Junior ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sonsuza kadar burada kalmak ve bana her şeyi veren bu kulüp için çok şey yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SUUDİLER DE PEŞİNDE

Bu arada haberde, Suudi Arabistan takımlarının 24 yaşındaki futbolcuyu ikna edebilmek için agresif bir şekilde baskı yaptığı da iddia edildi.

REAL MADRİD KARNESİ

Real Madrid'e 2018 yılında Flamengo'dan gelen Brezilyalı hücum oyuncusu, İspanyol devinde 279 maça çıktı ve 91 gol, 82 asistlik performans sergiledi.

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