Real Madrid'in, Vinicius Junior'ın sözleşmesini yenilemek istediği ileri sürüldü. Relevo'nun haberine göre; İspanyol kulübü, Brezilyalı yıldızın 2027 yılnda bitecek mukavelesini uzatmayı planlıyor.

Vinicius Junior ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Sonsuza kadar burada kalmak ve bana her şeyi veren bu kulüp için çok şey yapmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SUUDİLER DE PEŞİNDE

Bu arada haberde, Suudi Arabistan takımlarının 24 yaşındaki futbolcuyu ikna edebilmek için agresif bir şekilde baskı yaptığı da iddia edildi.

REAL MADRİD KARNESİ

Real Madrid'e 2018 yılında Flamengo'dan gelen Brezilyalı hücum oyuncusu, İspanyol devinde 279 maça çıktı ve 91 gol, 82 asistlik performans sergiledi.