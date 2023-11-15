İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6777
  • EURO
    31,1825
  • ALTIN
    1809.66
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid'in yeni genç yeteneği!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, transfer politikasını genç yeteneklere yönelmek üzere değiştiriyor. İspanyol devinin bu yöndeki yeni hedefiyse, Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nico Williams oldu.

15 Kasım 2023 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Real Madrid'in yeni genç yeteneği!
ABONE OL

Transferin gözde takımlarından Real Madrid'in son gözde ismi belli oldu.

AS'ın haberine göre; Real Madrid, Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nico Williams'ı transfer etmek istiyor.

Real Madrid'in genç oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği belirtilen haberde, Williams'ın uzun süredir Barcelona tarafından da takip edildiği ancak mali sorunlar nedeniyle Katalanların diğer kulüplerden gelen tekliflerle rekabet edemeyecekleri bildirildi.

İspanyol devinin, oyuncu tarafıyla iletişime geçip bu transferi bitirmek istediği aktarıldı.

DÜNYA DEVLERİ İZLİYOR

Öte yandan Nico Williams'a sadece Real Madrid talip değil. Williams'ı Manchester City, Liverpool, Aston Villa ve Newcastle United'ın da izlediği belirtilirken genç oyuncunun önceliğinin kariyerine İspanya'da devam etmek olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Athletic Bilbao formasıyla bu sezon 10 maça çıkan İspanyol futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen genç yıldızın sözleşmesinde 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.