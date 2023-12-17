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  • Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a önerildi! Son karar teknik adam Okan Buruk'un
Spor

Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a önerildi! Son karar teknik adam Okan Buruk'un

Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a Real Madrid'in 27 yaşındaki İspanyol yıldızı Dani Ceballos önerildi. Carlo Ancelotti'nin gitmesine izin verdiği oyuncunun transferi için Okan Buruk'un vereceği karar etkili olacak. İşte detaylar...

Sabah17 Aralık 2023 Pazar 12:45 - Güncelleme:
Real Madrid'in yıldızı Cimbom'a önerildi! Son karar teknik adam Okan Buruk'un
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da harekatli saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer döneminde en az 2 oyuncunun kadroya katılacağı öğrenildi.

Galatasaray'da bu noktada sol bek ve orta saha bölgeleri öne çıktı.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Özbek yapmış olduğu açıklamada "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." ifadelerinde bulundu. Sarı-kırmızılılarda diğer noktada ise Başkan Vekili Erden Timur arayışlarını sürdürüyor.

SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Buna göre bazı menajerler, Real Madrid'li Dani Ceballos'i Galatasaray'a önerdi. 27 yaşındaki İspanyol orta saha bu sezon sadece 280 dakika oynadı ve 1 gol attı.

Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 1.79 boyundaki futbolcu ile ilgili son kararı Okan Buruk verecek.

ANCELOTTI'DEN "GİDEBİLİRSİN" RAPORU

Los Galacticos'un hocası Carlo Ancelotti, fazla forma şansı veremediği Ceballos'un gidişine onay verdi.

Bellingham, Valverde, Kross, Modric ve Camavinga gibi isimlerin gerisinde kalan Ceballos, menajerler vasıtasıyla Galatasaray'a önerildi.

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