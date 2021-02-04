Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard için korkutan açıklama

04 Şubat 2021 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:07

Belçika milli takımının yıldız ismi Eden Hazard Real Madrid'de performansıyla hayal kırıklığı yaratırken yıldız oyuncu bu hafta bir kez daha sakatlanmıştı. Real Madrid'in resmi açıklamasıyla beraber Hazard'ın en az 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

"KURTULMAK KOLAY DEĞİL"



Yıldız ismin sakatlığıyla ilgili olarak ise Belçika Milli Takımı'nın doktoru Kristof Sas herkesi şoke edecek açıklamalarda bulundu. Ülkesinin medyasından Nieuwsblad'a konuşan Sas, "Çok fazla detay bilmiyoruz ama durum endişe verici...Ligin bu dönemindeki bu tür sakatlıklar çok korkutucu değildir ama Eden Hazard için durum farklı... Bu başka türlü bir nüksetme. Sonu her zaman kötü biten kronik bir durum. Eden bir kısır döngü içinde ve bundan kurtulmak kolay değil. Kaslarda olanlar rahatsız edici." dedi.