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Spor

Real Madridli Fede Valverde'yi maçlardan men cezası bekliyor

Real Madrid'in Villareal'i 3-2 yendiği maçın ardından Fede Valverde, Alex Baene'ye saldırmıştı. Alex Baene'nin maçın ardından şikayette bulunması üzerine Fede Valverde için yapılan soruşturma sonuçlandı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Real Madridli Fede Valverde'yi maçlardan men cezası bekliyor
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Fede Valverde, Real Madrid'in Villareal'e 3-2 yenildiği maçın ardından ligin ilk yarısındaki maçta ailesi hakkında konuşan Alex Baena'ya saldırdı.

Bu saldırının ardından Baena, Uruguaylı oyuncuyu polise ihbar etti. Ulusal Şiddetle Mücadele Komisyonu iddia edilen saldırıyı incelemek üzere Yüksek Spor Konseyi genel merkezinde toplandı.

Baena'nın şikayetinde sol elmacık kemiğinde aldığı hasar nedeniyle yaralanma mevcut olduğu aktarıldı.

AS'ın haberine göre, Spor Kanunu düzenlemesindeki kanunlar baz alındığında saldırı için en az 1 ila 6 ay arasında spor müsabakalarından men edilebileceği ifade edildi.

Uruguaylı oyuncunun cezasının 1-1.5 ay içerisinde belli olacağı belirtildi.

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