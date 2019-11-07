Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık hezimetin ardından kulübün eski antrenöründen de flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Espor şubesinde League of Legends takımının eski koçu Jake "Mora" Hammond, geçen yıl sarı-kırmızılı takımdan uzun süre maaş alamadığını söyledi.

Galatasaray'ın 6-0'lık maç sonu paylaşımını alıntılayan Hammond, "Oof. Bu yıl ödeme almadığım her ay için 1 gol olmuş" mesajını yolladı.