Real Sociedad kombine sahiplerine geri ödeme yapacak

12 Nisan 2020 Pazar 18:07 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:07

İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, sezonun geleceği ile ilgili alınacak karardan bağımsız olarak, kombine sahiplerinin ödediği ücretin yüzde 20'sinin geri verileceğini açıkladı.

Ligler durdurulduğu sırada Real Sociedad, La Liga'da 4. sırada yer alıyordu. Takım aynı zamanda Copa del Rey'de finale yükseldi ve Athletic Bilbao ile eşleşti. Bu maçın tarihi de salgın nedeniyle henüz netleşmedi.

MAAŞLARDA KESİNTİYE GİTTİLER

Real Sociedad, kulübü ayrıca futbolcu maaşlarında da kesintiye gidildiğini açıkladı. Bu doğrultuda futbolcuların maaşlarında yüzde 20 kesinti yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklmada; kulübün ekonomik dengesini tutturmak ve diğer çalışanların zor durumda bırakılmaması için bu kararın alındığı belirtildi.

Bu kararı daha önce alan Real Madrid ligin sonradan devam etmesi durumunda yüzde 10, devam edememesi durumunda yüzde 20 kesintiye gidileceğini açıklamıştı. Barcelona ve Atletico Madrid ise; yüzde 70 oranında maaş kesintisine gideceklerini açıklamışlardı.

İspanya, an itibariyle koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ülke çapında koronavirüse bağlı ölüm sayısı 16.300'ün üzerine çıktı.