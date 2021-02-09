İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Şubat 2021 Salı / 27 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0728
  • EURO
    8,5755
  • ALTIN
    418.079
  • BIST100
    1544.05
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da oynanacak
Spor

Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da oynanacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Real Sociedad-Manchester United müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İtalya'da oynanacak.

AA09 Şubat 2021 Salı 21:16 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 21:16
ABONE OL

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında Real Sociedad'ın Manchester United'ı konuk edeceği karşılaşma, İspanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'na alındı.

Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik yapılmadı. Karşılaşma, 18 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağında Norveç'in Molde takımının Almanya ekibi Hoffenheim'i konuk edeceği karşılaşma da dün aynı gerekçeyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'na alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.