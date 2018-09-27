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Real Valladolid, Enes Ünal'ın da gol attığı maçta Levante'yi 2-1 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Valladolid, geriye düştüğü maçta Levante'yi 2-1 mağlup etti.

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La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Levante'yı ağırladı.     

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Levante, 47. dakikada Sergio Postigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Real Valladolid, 50. dakikada Enes Ünal, 56. dakikada ise Nacho Martinez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.     

Levante'de Nikola Vukcevic, 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.     

Real Valladolid formasıyla geçen haftanın ardından bu maçta da fileleri havalandıran milli futbolcu Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.     

Ligde ilk galibiyetini alan Real Valladolid, 6 puanla 13'üncü sıraya yükseldi. Levante ise 4 puanla 17'nci sırada kaldı.

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