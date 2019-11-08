Real’in karşısında rakip yoktu İspanyol basını 6-0’lık maç sonrası bu yorumu yaparken, “Real Madrid, Galatasaray’ı süpürdü”, “Rodrygo ve Benzema, Cim-Bom’u bitirdi”, “Rodrygo, G.Saray’ı evine yolladı” gibi başlıklar atıldı.