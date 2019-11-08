Real’in karşısında rakip yoktu
İspanyol basını 6-0’lık maç sonrası bu yorumu yaparken, “Real Madrid, Galatasaray’ı süpürdü”, “Rodrygo ve Benzema, Cim-Bom’u bitirdi”, “Rodrygo, G.Saray’ı evine yolladı” gibi başlıklar atıldı.
STAR
CİM-BOM’UN Real Madrid karşısında aldığı 6-0’lık yenilgi dış basında büyük yankı uyandırdı. ● AS: Bernabeu’da zenginleştirilmiş uranyum bulundu. Rodrygo gökten düştü. ● ABC: Real Madrid’in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek. ● Marca: Rodrygo, Bernabeu’yu aydınlattı, Galatasaray karşısında Real Madrid’i uçurdu. ● El Pais: Real Madrid, Galatasaray’ı süpürdü. ● Sports: Real Madrid Galatasaray’a karşı açık farkla üstün. Rodrygo, Galatasaray’ı evine yolladı. ● El Mundo Deportivo: Real, Galatasaray'ı 18 dışına attı. ● L’Equipe: Rodrygo ve Benzema, Galatasaray’ı bitirdi. ● Fox Sport: Real Madrid, Bernabeu’da Galatasaray’ı ezdi. ● Ouest: Benzema ve Rodrygo, Galatasaray’a yetti. ● Diario Gol: Real Madrid’e huzur veren galibiyet.
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