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Spor

Rebic, İstanbul'a geliyor! Beşiktaş için yola çıktı

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ante Rebic, İstanbul'a geliyor. Hırvat futbolcunun uçağı rötar nedeniyle 1 saat gecikecek ve saat 16:00'da İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

30 Temmuz 2023 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Rebic, İstanbul'a geliyor! Beşiktaş için yola çıktı
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ante Rebic, rötar nedeniyle 1 saat gecikecek ve saat 16:00'te İstanbul'da olacak. Hırvat futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

HER MEVKİNİN ADAMI; ANTE REBIC

Beşiktaş'ın yeni transferi, hücum hattının 5 farklı bölgesinde oynayabiliyor. Bundesliga'nın en hızlısı (saatte 35 km) seçilen Hırvat futbolcu; sol kanat, sağ kanat, santrfor, forvet arkası ve 10 numarada Güneş'in elini rahatlatacak

İŞTE REBIC'İN GEÇMİŞİ VE ÖZELLİKLERİ

İki kız kardeşi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun babası, otomobil tamircisiydi. Çocukluğu ekonomik anlamda sıkıntılı geçti.

Hırvatistan'ın Split takımında profesyonel oldu. Ardından Fiorentina, Leipzig, Verona, Frankfurt ve son olarak Milan formalarını giydi.

İŞTE REBIC'İN GEÇMİŞİ VE ÖZELLİKLERİ

Tarzı Hırvat futbolunun efsanelerinden Alen Boksic'e benzetiliyor. Ülkesinde 'Yeni Boksic' olarak anılıyor.

2018-19 sezonunda Bundesliga'nın en hızlı ismi (Saatte 35 kilometre) seçildi.

REBIC KİMDİR?

Sol kanatta 101, forvet arkasında 53, sağ kanatta 9, santrforda 84 ve on numara mevkiinde 12 kez forma giydi.

Geçen sezon maç başı 3.9 dribbling denemesi yaparken bunun 2.7'sinde başarı yakaladı. Ceza alanına girme sayısında 5 ortalamayla Serie A'da ikinci oldu. Ayrıca maç başına 2.5 şut çekti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Ante Rebic'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hırvat futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyahbeyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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