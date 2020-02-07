Rebocho sorunu ortadan kalktı! Fransızlar hizaya geldi

07.02.2020 09:53 - Güncelleme: 07.02.2020 09:53

Siyah-Beyazlı forma altında 20 maça çıkması halinde kiralık sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Pedro Rebocho'dan müjde geldi.

25 yaşındaki sol bekin menajeri, sözleşmesindeki özel maddelerin revize edilmesini isteyen kulübe olumlu yanıt verdi.

Bu doğrultuda Beşiktaşlı yöneticiler ile Portekizli'nin menajeri önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve Rebocho'nun sözleşmesi yeniden düzenlenecek. Yönetim, şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Portekizli sol beki sezon sonunda Guingamp'a geri göndermek istiyor.