Rebocho ve Ruiz ilk 11’e

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Siyah-Beyazlı takım, bu akşamki karşılaşmanın taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Avcı’nın Wolverhampton maçında ilk 11’inde bazı değişiklikler düşündüğü öğrenildi. Öncelikle iyileşen Ruiz’e savunmanın göbeğinde şans verecek olan Avcı, Necip’i kesecek. Avcı’nın sol bekte Caner ile Rebocho arasında bir tercih yapacağı öğrenilirken, ibrenin Portekizli oyuncuya dönük olduğu belirtiliyor.