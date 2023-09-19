Recep Uçar: 3 puana ihtiyacımız vardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile süren antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

RECEP UÇAR: "BU KADAR KRİTİK SÜREÇTE 3 PUANA ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI"



Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Gaziantep maçı gerek bizler gerekse Kayseri şehri adına birçok anlamı olan maçtı. Şehir ve Kayserispor olarak biraz zorlu dönemlerden geçiyorduk. Sonuçlar anlamında söylemiyorum ama birçok belirsizliklerle hazırlandığımız, onlar adına birçok pozitifliğin olduğu bir maçtı. 1.5 senedir uğraşılan transfer tahtasının açılıp açılmayacağı, transferleri yapıp yapamayacağımızın belli olmadığı bir dönemdi. Buna ilaveten milli takım arasında 3 futbolcumuzun milli takımda olduğu bir süreç. Ben takımla pazartesi günü antrenmanlara başlamıştım. Milli takımdan gelen futbolcularımızla sadece bir antrenman yaparak hazırlanabildiğimiz bir maç. Diğer tarafta Gaziantep'e baktığımızda belki de arzu ettiği sonuçları almasa da onlarda yeni bir teknik direktör değişikliğine gitmiş, bu dönemde 4-5 oyuncu kadrolarına dahil etmişler. Biz hiçbir oyuncumuzun lisansını çıkartıp son gün olduğu için oynatamadık ama onlar 4 yeni transferini ilk 11'de başladıkları, ekonomik anlamda sorunlarını çözmüş bir Gaziantep maçı. Maç öncesinde baktığınızda birçok soru işaretlerinin olduğu bir maç. Genel anlamda baktığımızda oyunun bölümleri olsa da ilk yarıdaki oyundan memnun olduğum, oyunu daha domine eden, daha üretken olan bir Kayserispor vardı. 45-65 arası çok memnun olmadığım bölüm. O bölümde çok pozisyonlar verdik. Sonrasında pozisyonlar ürettiğimiz ama finali yapamadığımız bir maç. Belki her şeyden önemlisi bu kadar kritik süreçte 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Bunu almayı becerdiğimiz bir maç. Bunu başaran oyuncularımı yürekten kutluyorum. Umarım bundan sonraki haftalar açısından da bizim adımıza büyük bir moral olur. Daha iyi hazırlanmamıza vesile olur" dedi.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"



Beşiktaş maçını değerlendiren Uçar, "İstanbul deplasmanları her anlamda zordur. Beşiktaş iyi bir kadrosu olan takım. Özellikle transfer döneminin bitimiyle beraber daha alternatif bir kadro oluşturdular. Perşembe günü oynayacakları maçı da takip edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Kaliteli ve güçlü oyunu olan bir takım ama Kayserispor olarak biz oraya tamamen kendi oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Sahada kazanmak için elinden geleni yapan, oynayabildiği kadar dominant bir oyun oynayan, seyredenlere seyir zevki verebilecek, hiçbir rakipten çekinmeyen bir Kayserispor izlettirmek bizim oradaki ilk amacımız olacak. Umarım bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: "KOLAY OLMAYACAK, ZOR BİR MAÇ OLACAK"



Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım da, Beşiktaş maçının zor olacağını söyleyerek, "Öncelikle burada olduğum için mutluyum. İlk günde söyledim; evime, yuvama geldim. Burası benim için her zaman özeldi. Hala da öyle. 11 yıl önce burada edindiğim arkadaşlarımla hala iletişim halindeydim. Buraya geri geldikten sonra bunlar daha da güzel hale geldi. İyi karşılandım. Özellikle başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana yeniden böyle bir şans verdikleri için teşekkür ediyorum. Deplasmanda ülkemizin 3 büyükler arasında yer alan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Kolay olmayacak, zor bir maç olacak. Özellikle Beşiktaş geçtiğimiz hafta kaybettikten sonra iç sahada güçlü bir oyun ile kendini affettirmeye çalışacaktır. Bizde bu hafta kazanarak, özgüven kazandık. Daha zamanımız var. Hocamızla maça iyi hazırlanarak, iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Taraftarımıza iyi bir oyun seyrettirmek istiyoruz. Çalışmayı seven birisiyim. Bir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Belki maç eksiğin var diye düşünebilirsiniz ama onunda olduğunu düşünmüyorum. Hocamız şans verirse bunu da ispatlayacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

JULİAN JEANVİER: "BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR RAKİBE KARŞIDA YETERLİ GÜCE SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"



Kayserispor'un yeni transferi Julian Jeanvier ise, "Geldiğim andan itibaren çok iyi bir grupla karşılaştım. Çok rahat bir şekilde bu grubun içerisine girdim. Takımımız kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Çalıştığımız sürede bunu gördüm. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Hedefimizin de bu oyuncu grubuyla en iyi şekilde performans göstererek, mümkün olan en iyi yerde bitirmek olacaktır. Tabi ki galibiyet bizim için çok önemliydi. Özellikle içerisinde benimde bulunduğum bu başlangıç bu şekilde olması beni çok mutlu etti. Bunun dışından 2-0 bitmesi ve gol yememiş olmamız sevindirici. Bir savunma oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim ki çok rekabetçi bir insanım. Oynamamış olsam bile takımımızın maçı olma yemeden bitirmiş olması çok önemli. Tabii ki maçı bu şekilde kazanmak pozitif ama bunun yanında geliştirebileceğimiz ve düzeltebileceğimiz yerlerde var. Ancak 2-0 gibi bir skorla maçı kazanmış olmak bizim adımıza pozitif bir başlangıç. Beşiktaş'ın bundan önceki oynadığı maçı izledim. Şüphesiz ki Türkiye'nin en kuvvetli takımlarından bir tanesi. Ancak bizde iyi ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız."