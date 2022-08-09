Recep Uçar: 90+2'de yediğimiz golle 3 puan kayıp gitti

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"İLK SÜPER LİG MAÇIMDI"



Ümraniyespor'ın teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmadan hemen sonra açıklamalarda bulundu. Uçar, "Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını biliyorduk. Bizim amacımız her maçta etkili oynamaktı. Tamamen olmasa da oyunun büyük bölümünde etkili oynadık. Bizim için tarihi bir maçtı. Tarihinin ilk Süper Lig maçıydı. Benim de teknik adam olarak ilk Süper Lig maçımdı. 7 tane oyuncumuz da ilk kez Süper Lig'de oynadı. Seyri zevk verdiği ve iki takımın da kazanmak istediği kaliteli bir maç oldu. oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın sonucuna geldiğimde üzülsek mi sevinsek mi farklı duygular yaşıyorum. 90+2'de yediğimiz golle 3 puan kayıp gitti." ifadelerini kullandı.

"HER TEKNİK ADAMIN HAYALLERİ VARDIR"



Hayalleri olduğunu açıklayan Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, "Her teknik adamın hayalleri vardır. Ben de kendi hayallerim olan biriyim. 13 senedir antrenörlük yapıyorum. TFF 1. Lig'de dahi şampiyonluk şansı verilmiyordu. Bu sene de amacımız Süper Lig'deki ilk senemizde doğru oyunu oynayarak renk katmak istiyoruz." ifadelerini kullandı