Recep Uçar: Belki en şanssız takımız

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, son dönemde aldıkları travmatik yenilgilere bir yenisini eklediklerini dile getirdi.

Recep Uçar, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarını son anlarda yedikleri gollerle kaybettikleri belirterek, "Buraya da kendi oyunumuzu oynamak için gelmiştik. Galatasaray evinde hızlı oynayan, yeri geldiğinde fazla risk alarak hücum edebilen, oyun iyi gitmediği anda oyunu değiştirebilecek yeteneklere sahip bir takım. Aslında oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Bence iki kırılma anı olan bir maç. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları sonlandırabilsek devre arasına farklı girebilirdik. Bizim adımıza birinci kırılma anı bu." diye konuştu.

İkinci yarıda Galatasaray'ın risk alacağını bildiklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda geçişleri ilk yarı kadar iyi yapamadık. Kırmızı kart bölümüne kadar topa sahip olma yüzdemiz ilk yarıya göre daha iyiydi. İkinci kırılma anı, Avounou'nun kırmızı kart görmesi oldu. Şanssızız. Belki en şanssız takımız. Sonraki bölümde de iyi kapanıyorduk. Ancak o bölümde iyi gelen bir ortaya Icardi'nin çok iyi bir vuruşuyla 3-2 kaybettiğimiz bir maç oldu. Kendi adıma çok üzgünüm ama benim söylediğim gibi oynadıkları için oyuncularımı tebrik ettim. Ümraniyespor olarak kalan sürede de onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Ben Okan hoca ve ekibini, Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreç için de onlara başarılar diliyorum. Hakem Cihan Aydın da bana göre iyi bir maç yönetti. Hakem üçlüsünü de tebrik ediyorum. İnşallah, bundan sonraki süreçte oynadığımız oyununun karşılığını aldığımız bir lig olarak devam eder."

Recep Uçar, ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olduklarını belirterek, "Sezon başından beri oyun anlamında çok kaybetmedik ama bunu puana yansıtamadık. Aslında goller de buluyoruz. Küçük detaylarda kaybediyoruz. Bireysel hatayı son haftalarda çok yaptık. Biraz şanssızlık. Bunların önüne geçemiyoruz. Küçük detayları, bireysel hataları en aza indirmeye çalışacağız ama inandığımız doğruları yapmaktan vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.