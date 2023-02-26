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Spor

Recep Uçar: Bizim adımıza ligin özeti olan maçlardan birisi

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA26 Şubat 2023 Pazar 20:13 - Güncelleme:
Recep Uçar: Bizim adımıza ligin özeti olan maçlardan birisi
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İSTANBUL (AA) - HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Bizim adımıza ligin özeti olan maçlardan birisi." dedi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar, yaşanan depremlere dikkati çekerek futbol konuşmak istemediği bir gün olduğunu söyledi.

Bugün 79 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'ü de unutmayan Recep Uçar, Fenerbahçe camiasına ve Şengül'ün sevenlerine de başsağlığı diledi.

Yaşanan depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın daha önce Ümraniyespor forması giydiğini hatırlatan Recep Uçar, "Bugün benim adıma da zor bir gün. 2,5 yıl önce bu kulübe imza attığımda, takımın kalesini koruyan Ahmet Eyüp'ü depremde kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyorum. Taner Savut hocamız, Atsu, futbol ailesinden birçok ismin yanı sıra futbol ailesi dışından da binlerce can kaybettiğimiz bir ortamdayız." açıklamasını yaptı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Recep Uçar, sözlerini şöyle noktaladı:

Bizim adımıza ligin özeti olan maçlardan birisi. Kazanabilecek fırsatlar buluyoruz. Ciddi geçiş pozisyonları bulduğumuz bir maç. 70'lere kadar getirdiğimiz bir mücadele. Ama bu kadar sonuç bulamayınca, çok kaliteli oyuncuları olan Adana Demirspor sizi bir şekilde cezalandırıyor. Sonrasında golü bulduğumuz ve ardından iki takım adına da fırsatlar olan bir oyun. Yine uzatmalarda gol yiyebilirdik, bu da bir travma daha yaşamamıza neden olabilirdi. Bir şekilde kalemizi savunduk. Ligin sonuna daha 12 maç var. Hedefimiz ligde tutunabilmek ve umarım başarabiliriz. Salı gününden itibaren Trabzonspor maçına hazırlanacağız.

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