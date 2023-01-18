Recep Uçar: Bugün bu dosyayı kapatıp, pazartesi günü oynayacağımız Fenerbahçe maçına bakacağız

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kupada 4-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

Uçar, "Planladığımız gibi giden, düşündüğümüz daha fazla pozisyon bulduğumuz, ilk 90 dakikada pozisyon vermediğimiz bir oyundu. İlk yarıda stoperimizin kaybıyla verdiğimiz bir pozisyon vardı. İkinci yarıda formasyon değişikliği yaptılar. Fırsat yakalayacağımızı biliyorduk, bulduk ama atamadık. Son bölümde savunmayı 5'ledik ama uzatmalarda topa vurdurduk ve golü yedik. Uzatmalarda çok iyi oynamadık. 93 dakika birçok şeyi doğru yapan bir takımın hocası olarak çok üzgünüm. Çeyrek finale çok yaklaşmıştık. Futbolda bazen maçı, sonucu küçük detaylar belirliyor. Küçük bir hata, ortayı yaptırmak, savunamamak ve yenilen gol. 2-1'den sonraki bölüm zordu. Psikolojik olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Kırılganız." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI VE TRANSFER..."

Ligde oynayacakları Fenerbahçe maçı için de görüşlerini aktaran genç teknik adam, "Bugün bu dosyayı kapatıp, pazartesi günü oynayacağımız Fenerbahçe maçına bakacağız. Fenerbahçe maçı zor olacak. Ligimizin en iyi takımlarından biri. Evimizde iyi bir oyunla iyi bir netice almak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, transfer için gelen soruya, "Transferlerle alakalı 2-3 takviye istiyoruz. Bazı görüştüğümüz oyuncular var. Yarın, öbür gün 1-2 transfer daha açıklamaya çalışacağız. İhtiyacımız olan bölgeler var. Biraz daha güçleneceğiz. Ligin ilk yarısı adaptasyon sürecini geçtiğimiz bölüm. Bizi üzen, oyunlarımızın karşılığını alamadık. Üzüldük. Umarım ligin ikinci yarısında futbol şansı bizle olur. Hatalar aleyhimize oldu, kasıt yok ama hatalar inşallah en aza iner. Ligin sonuna kadar yarışın içinde var olacağımıza inancım sonsuz. Oyuncularıma ve ekibime güveniyorum. İlk yarıdan daha çok puan toplayıp, oyunu geliştirip ligde var olmaya çalışacağız" cevabını verdi.