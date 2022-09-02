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Spor

Recep Uçar: Bugün oynanan oyundan memnun değilim

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Trabzonspor'a 1-0 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Eylül 2022 Cuma 23:54 - Güncelleme:
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Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından konuştu.

Recep Uçar yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. 4. maç arka arkaya 1-0 mağlubiyetler alıyoruz. Farklı stratejilerimiz vardı. İlk yarı çok pozisyon vermedik. İkinci yarıdan biraz daha memnunum ama Trabzonspor'un oyuncu kalitesi sebebiyle son bölümlerde bizden daha iyilerdi." dedi.

Zor bir takvimlerinin olduğunu belirten Uçar, "Zor bir fikstürümüz var. 5 maçın 5'i de çok zordu. Kendi oyunumuzu oynayarak daha iyi bir sonuçlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Karşımızda geçen senenin şampiyonu var. Kulübe içinde bile çok değerli oyuncuları var. Onlar kadar pozisyona giremesek, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremezsek sonuç böyle olur. Oyuncularıma güveniyorum ama bugün oynanan oyundan memnun değilim. Serkan'ın omuzunda bir çıkma olduğunu söylediler." diyerek sözlerini noktaladı.

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