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Spor

Recep Uçar: Daha iyi olacak bu takım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, açıklama yaptı.

7 Ekim 2023 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Recep Uçar: Daha iyi olacak bu takım
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, taraftarlarına daha iyi bir futbol izlettirmenin en büyük arzuları olduğunu ve bunu da başaracaklarını söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Ankaragücü'nü Emre (Belözoğlu) hoca ve ekibini tebrik ediyoruz. Özellikle ikinci yarı ortaya koydukları mücadeleden dolayı, kazanma isteği ve arzusundan dolayı tebrik ediyoruz." dedi.

MKE Ankaragücü'nün zor bir deplasman olduğunu bilerek geldiklerini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Müsabaka, benim için siyah ve beyaz olan iki parça. Ama baktığınız zaman isteklerini yapmaya çalışan, oyun planlarının çok dışına çıkmayan, rakip kaleye gidebilen, ceza sahasında topla ciddi buluşabilen ama onları maalesef kötü sonlandıran bir Kayserispor vardı. İki tane şut pozisyonu verdik ama kalecimizin net kurtardığı bir pozisyon yoktu. İlk yarı itibarıyla biz son vuruşları yapabilseydik belki farklı bir skorla içeri girecek, ondan sonra hamilelerimiz de farklı olacaktı ama ikinci yarı 48. dakikada Bajic'ten yediğimiz ikinci golden sonra takım olarak maalesef oyun kontrolünü kaybettik. Rakibin de iştah ve arzusu arttı."

"İlk yarı ortaya konan mücadele, istek, arzu, sonlandırma dışındaki futbol beni mutlu etti ama ikinci yarı özellikle gollerden sonraki oyundan hiç memnun değilim" diyen Uçar, "Şimdi milli ara var, bazı oyuncularımız yeni yeni aramıza katılıyor. Bütün taraftarlarımıza daha iyi bir Kayserispor izlettirmek en büyük arzumuz, onu da başaracağız. Oyuncularımızla daha çok çalışarak, daha çok isteyerek, daha planlı ve disiplinli oynayarak bunu da başaracağız. Üzgünüm, taraftarlarımızdan takım adına ben özür diliyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah ekip olarak daha iyi sonuçlar alarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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