İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6426
  • EURO
    30,7282
  • ALTIN
    1791.42
  • BIST100
    7570.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Recep Uçar: Daha iyisi için çalışacağız
Spor

Recep Uçar: Daha iyisi için çalışacağız

Trendyol Süper Lig'deki son dört maçından da galibiyetle ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, paylaşımda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kırmızılı kulübün taraftarlarına teşekkürünü dile getirirken, 'Oyunumuzu daha da geliştirerek, herkesin arzu ettiği daha da güzel günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız.' ifadelerini kullandı.

IHA14 Kasım 2023 Salı 13:54 - Güncelleme:
Recep Uçar: Daha iyisi için çalışacağız
ABONE OL

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar; "Bundan sonraki süreçte ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da keyifler ve moraller üst seviyede. Lige verilen milli ara öncesi oynadığı son 4 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılarak 12 puan toplayan sarı kırmızılılar geleceğe umutla bakıyor. Göreve geldikten sonra Kayserispor'un başında 8 maça çıkan tecrübeli Teknik Direktör Recep uçar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 beraberlik alarak 16 puan topladı. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar yaptığı paylaşımda; "Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa galibiyeti dâhil olmak üzere son dört maçımızı kazanarak milli ara öncesinde 22 puanla ligin üst sıralarında yer aldık. Bundan sonrası için de ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu daha da geliştirerek, herkesin arzu ettiği daha da güzel günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Kayserispor taraftarlarını, milli aranın ardından Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında 'şehrin kalbine' bekliyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.