Recep Uçar: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Giresunspor galibiyetinin ardından, "Ligin ikinci yarısı adına çok değerli 3 puan." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor'a konuk olan Ümraniyespor, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Recep Uçar, şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan önce alt sıralardan kurtulmak adına ciddi mücadele koyan bir ekip olarak buradan alınacak puanın değerli olacağını biliyorduk. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. Aslında bugün şunu net olarak biliyorduk. Bugünkü maçı kazandıracak olan şey bize taktiksel hamleler ve savunma planları çok önemliydi ama özellikle Giresun'un oynadığı oyunu göz önüne aldığımızda özellikle ikinci toplar, ortaya konulabilecek mücadele, takım savunmasının iyi yapılabilmesi bizim adımıza maçın şifreleriydi. Bundan dolayı ciddi anlamda iyi mücadele ortaya koyan oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı kısaca teknik anlamda özetlersem bana göre ilk yarı topun bizde olduğu bölümü en kötü oynadığımız maçlardan birini oynadık. Topun bizde olduğu kısımda mücadele anlamında nispeten iyiydik. İkinci yarı 60'tan sonra bazı değişiklikler yaparak topun bizde kaldığı, daha iyi geçişler yakaladığımız bir oyun oldu. Son bölüm bizim adımıza zor geçen bir bölüm. Giresun'un yüklendiği, ofansif olarak bizden daha iyi oynadığı bir oyundu. Sezon başından beri biz oynadığımız oyunları puan olarak karşılığını alamayan bir ekiptik. Bugün de bunun karşılığını aldık. Bizim için buradan alınan 3 puan çok değerli. Bundan sonraki süreçte İstanbulspor maçımız var. Sonrasında ligin ikinci yarısı adına çok çok değerli 3 puan. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok sevdiğim Hakan hoca ve ekibine, Giresunspor camiasına bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."