İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2025 Pazartesi / 4 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4299
  • EURO
    38,2717
  • ALTIN
    3385.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Recep Uçar: Penaltı atmaya alışkın değiliz
Spor

Recep Uçar: Penaltı atmaya alışkın değiliz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek galip gelen Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi3 Mart 2025 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
Recep Uçar: Penaltı atmaya alışkın değiliz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenerek galip gelen Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Recep Uçar, "Bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak adına mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Trabzonspor, son haftalarda ligin formda takımlardan biri, iyi sonuçlar alan bir ekipti. Daha oturaklı oyunları vardı. Ama baktığınızda ilk yarıya bakınca, topa onlar daha fazla sahip oldu ama çok pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha çok net pozisyon üreten bizdik. Deniz'in bir kurtarışı vardı, o bizi hayatta tuttu. Sonrasında geçişlerimiz var. Uzatmalarda çok puan kaybettik ama ilk defa uzatmalarda gol attık. Konya şehrine, buraya gelen, Konya şehrine hayırlı olsun. Umarım bundan sonra ivmemiz devam eder." dedi.

"PENALTI ATMAYA ALIŞKIN DEĞİLİZ"

Recep Uçar, "Penaltı atmaya alışkın değiliz. Ben geldiğimden bu yana ilk defa penaltı attık. Umut daha önce penaltı kaçırmasına rağmen orada sorumluluk aldı, teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, son bölümlerde çok alanlar vardı, kullanamıyorduk bir türlü. Son dakikada ve penaltıyla da olsa kazanmak güzel. Trabzonspor'a, Şenol Hoca'ya ve ekibine başarılar diliyorum bundan sonra." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.