Recep Uçar: Travmatik 3 maç kaybettik

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 10 günde 90'ıncı dakikadan sonra yenilen gollerle travmatik 3 maç kaybettiklerini söyledi.

Söz konusu 3 golü de top kontrollerinde olduğu sırada yaşanan hatalardan dolayı yediklerine dikkati çeken Uçar; "Üzgünüz. Antalyaspor ve Nuri hocayı tebrik ediyorum. Kaybetmiş olsak da yönetiminden dolayı hakem heyetini tebrik ediyorum. Antalya ekibine de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.