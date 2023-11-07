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Spor

Recep Uçar: Zor da olsa üç puanı kazandık

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar galibiyeti değerlendirdi. Üst üste üçüncü maçını kazandıklarını hatırlatan Uçar, 'Bugün ortaya koydukları mücadele, hırs, azim, taktiksel disiplin ve oyun sadakatinden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum.' dedi.

AA7 Kasım 2023 Salı 00:03 - Güncelleme:
Recep Uçar: Zor da olsa üç puanı kazandık
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Neticesinde çok zor olsa da çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin en iyi ekiplerinden biri olan Alanyaspor'a karşı alınan 3 puanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kendileri açısından birçok ilkin yaşandığı bir karşılaşma olduğuna dikkati çeken Uçar, "Bu sene ligde benim geldiğim periyottan beri yedinci maçımız. Bu maçlardan dördünü takımlarının başına geçen yeni teknik direktörlere karşı oynuyoruz. Ayrıca son 11 maçtır galip gelemediğimiz bir takıma karşı bir galibiyet aldık. Bir de geçen sene şubat ayından beri ilk defa üst üste üçüncü galibiyetimizi aldığımız bir maç oldu. Bundan dolayı bugün ortaya koydukları mücadele, hırs, azim, taktiksel disiplin ve oyun sadakatinden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Yeni teknik adamların takımlarına karşı oynamanın birçok zor yönleri olduğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Çünkü nasıl bir oyunla karşılaşacağınızı önceden kestiremezsiniz. Nitekim kadrolar elinize gelmeden bunu bilemiyorsunuz. Hazırlığımız farklı yöndeydi ama bugün tamamen farklı bir düzende çıkan Alanyaspor vardı.

Oyuna bakarsak ilk yarı belki yüzde 65 topa sahip olduk. Oyunu yönlendiren, kontrol eden taraf gibi gözüksek de ciddi geçişler verdiğimiz bir maç oldu. 2-3 tane net geçiş pozisyonları verdik. Neticesinde çok zor olsa da çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. Çünkü Alanyaspor sadece Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçları dışında bütün maçlarda oyunun puanı hak eden taraftı."

Uçar, Kayserispor olarak bundan sonra hep daha iyisini yapmak için ekip olarak mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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