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Spor

Recep Uçar: Zor günler geçiriyoruz

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA27 Aralık 2022 Salı 21:15 - Güncelleme:
Recep Uçar: Zor günler geçiriyoruz
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Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar deplasmanda oynadıkları Ankaragücü maçın sonrası, "Böyle bir seyirci önünde, kaliteli bir Ankara takımına karşı dağılmamak, devam etmek bizim adımıza güzeldi." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 6 haftadır kaybetmeyen bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Uçar, "Ankara deplasmanları genelde hep zor olur. Maçtan önce de belirttiğim gibi Ankaragücü hem oyuncu kalitesi hem de oyun kalitesi olan bir takım. Özellikle Ömer Hoca ve ekibinin gelmesiyle daha güçlü bir oyun oynuyorlar. Bu doğrultuda planlarımızı yapıp hazırlanmıştık. Kısaca özetlersem 2'inci dakika da bize yakışmayacak bir şekilde kenar ortasıyla gelen bir gol ile 1-0 mağlup başladığımız maç oldu. Böyle bir seyirci önünde, kaliteli bir Ankara takımına karşı dağılmamak, devam etmek bizim adımıza güzeldi. Sonrasında da oyundan vazgeçmedik, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ve neticesinde de bir hücum opsiyonunda bulduğumuz gol bize eşitliği getirdi." diye konuştu.

Galip gelmelerine rağmen çok pozisyon verdiklerini belirten Uçar, "İlk yarı 1-1 içeri girmek de bizim için kazanç ve şanstı. Neticesinde 2. yarıda gerekli uyarılar ve taktiksel düzeltmelerle bana göre daha iyi oynadık. Topun arkasındaydık ama yüzde 100 gol pozisyonu vermedik 2. yarı. Takım olarak zor günler geçiriyoruz. Ligin geçen 16 haftasında ilk defa bir deplasman galibiyeti alıyoruz. Bundan önce çok kazanmaya yaklaştığımız maçlar oldu bugün ortaya koyduğumuz maçlardan çok farklı oyunlar ortaya koyup maalesef bunu puana yansıtamamıştık." ifadelerini kullandı.

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