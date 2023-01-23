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  • Recep Uçar'dan hakem tepkisi: Yeter artık!
Spor

Recep Uçar'dan hakem tepkisi: Yeter artık!

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2023 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
Recep Uçar'dan hakem tepkisi: Yeter artık!
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Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Teknik direktör açıklamasında; "Tansiyonun yükselmeme şansı yok. Biz öyle tramvatik maçlar oynuyoruz ki... Tüm teknik adamlara sorun, belki en nazik insanlardan biri benimdir. Ancak iki defa sarı kart gördüm. Abdulkadir Bitigen kötü maç yönetmiyor ancak ikinci yediğimiz golde kaç faul var bakalım." dedi.

"FENERBAHÇE KULÜBESİ HAK VERİYOR"

Recep Uçar sözlerinin devamında; "Fenerbahçe'nin attığı golden önce iki tane faul vardı. Attığımız gole sevinirken Fenerbahçeliler 'Hocam faul var' diyorlardı. Ben de 'Sizin attığınız ikinci golde de 2 faul var' dedim ve haklı olduğumu söylediler. Fenerbahçe kulübesi söyledi bunu. Yeter artık!" açıklamasında bulundu.

Teknik direktör açıklamasında; "Üzülüyorum. Oyuncularım emeklerinin karşılığını alamıyor. Bizler Türk futbolunun, takımların gelişmesi için mücadele eden insanlarız. Lütfen artık gri pozisyonlar bir kere de bize dönsün. Canım yanıyor sezon başından beri." sözlerini sarf etti.

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