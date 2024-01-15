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Spor

Recep Uçar'dan penaltı pozisyonları için açıklama!

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

15 Ocak 2024 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Recep Uçar'dan penaltı pozisyonları için açıklama!
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun gösterdiklerini söyleyen Uçar, "Galatasaray deplasmanları, Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri. Biz buraya bir plan dahilinde oyun ortaya koymak ve puan almak istiyorduk. Doğru ve planlı oyunla iyi başladık. Kaçan penaltı, bizim için talihsizlik. İkinci yarı planladığımız oyunu oynamak istedik ve 1-1 yaptık. Sonrasında talihsiz bir penaltı ve 2-1 kaybettik. İlk defa Süper Lig'de oynayan genç oyuncularımız var. Kayserispor büyük bir camia, sahada da o formanın ağırlığını çocuklar taşıdı. Onları yürekten kutluyorum. Puan almaya çok yaklaşmıştık, üzgünüm. Galatasaray'a karşı oynanması gerektiği gibi oynadık." sözlerini sarf etti.

"PENALTILARA BAKMADIM"

Maç içindeki penaltı pozisyonlarına değinen Uçar, "Penaltılara da bakmadım, çok da konuşmayacağım. Neticesinde puan alamadık, üzgünüm. Mücadeleden dolayı mutluyum, gururluyum. Galatasaray'ı tebrik ederim. Biz kulüp olarak zor dönemden geçiyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin en değerli markası, üstesinden gelmek için seri yakalamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

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