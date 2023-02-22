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Spor

Recopa Sudamericana'da avantaj Independiente Del Valle'de

2023 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) ilk maçında Ekvador ekibi Independiente Del Valle, sahasında Brezilya'nın Flamengo takımını 1-0 yendi.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Recopa Sudamericana'da avantaj Independiente Del Valle'de
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Flamengo ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Independiente Del Valle, finalin ilk ayağında karşılaştı.

Ekvador'un başkenti Quito'daki Banco Guayaquil Stadı'nda oynanan karşılaşmada Independiente Del Valle, 69. dakikada Mateo Carabajal'ın attığı golle 1-0 galip geldi. Ev sahibi ekipte Julio Joao Ortiz, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Rövanş mücadelesi, 1 Mart'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanacak.

  • Güney Amerika Süper Kupa
  • Independiente Del Valle
  • Flamengo
  • Recopa Sudamericana

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