İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Redmond, Beşiktaş'tan zam istedi

Beşiktaş, Southampton'dan kiraladığı Nathan Redmond için gelecek sezon konusunda ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Yıldız oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada siyah-beyazlılardan oyuncunun maaşına zam istediğini dile getirdi.

3 Haziran 2023 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
Redmond, Beşiktaş'tan zam istedi
ABONE OL

Beşiktaş, sezon başında Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond ile gelecek sezon için yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı.

Siyah beyazlı yöneticiler en fazla 1,5 milyon euro vereceklerini iletti.

İngiliz yıldızın menajerleri, Redmond'un siyah beyazlı kulüpte mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtirken, "Premier Lig'den de teklifler aldık. Redmond'un ilk tercihi Beşiktaş. Southampton ile sözleşmemiz bitti. Bonservis elimizde, imza parası da istemiyoruz ama rakamın biraz yukarı çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Nathan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik skor üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.